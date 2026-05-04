Богомаз раскрыл последствия налета дронов ВСУ на Брянскую область ВСУ ранили сотрудника «Почты России» при ударе по Брянской области

Украинские военные нанесли очередной удар по приграничью Брянской области, в результате которого пострадали сотрудник «Почты России» и водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов-камикадзе территорию, прилегающую к отделению почты в селе Демьянки Стародубского муниципального округа.

Украинские террористы нанесли очередной подлый удар по нашему приграничью. ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию, прилегающую к отделению «Почты России» в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара, к сожалению, ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник «Почты России», — написал Богомаз.

Обоих пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь. Губернатор также сообщил, что поврежден спецавтотранспорт «Почты России». В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль. Глава области назвал случившееся «очередными подлыми преступлениями» Вооруженных сил Украины.