День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 14:05

Богомаз раскрыл последствия налета дронов ВСУ на Брянскую область

ВСУ ранили сотрудника «Почты России» при ударе по Брянской области

Александр Богомаз Александр Богомаз Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные нанесли очередной удар по приграничью Брянской области, в результате которого пострадали сотрудник «Почты России» и водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов-камикадзе территорию, прилегающую к отделению почты в селе Демьянки Стародубского муниципального округа.

Украинские террористы нанесли очередной подлый удар по нашему приграничью. ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию, прилегающую к отделению «Почты России» в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара, к сожалению, ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник «Почты России», — написал Богомаз.

Обоих пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь. Губернатор также сообщил, что поврежден спецавтотранспорт «Почты России». В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль. Глава области назвал случившееся «очередными подлыми преступлениями» Вооруженных сил Украины.

Регионы
Брянская область
Александр Богомаз
ВСУ
беспилотники
Почта России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.