Юрист ответил, что грозит заварившим дверь квартиры в Новосибирске соседям

Заваривание двери в квартире в Новосибирске может обернуться для соседей уголовным сроком и лишением свободы, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, если при этом действовала группа лиц или было применено насилие, наказание по статье 127 УК РФ сулит виновным до пяти лет тюрьмы.

Заваривание двери сваркой или блокировка соседской квартиры так, что человек не может выйти, как это случилось в Новосибирске, в первую очередь подпадает под статью 127 УК РФ о незаконном лишении свободы. По части первой санкция предусматривает до двух лет тюрьмы, при сговоре группы, насилии, оружии, несовершеннолетнем потерпевшем — от трех до пяти лет, при гибели или тяжких последствиях — от четырех до восьми лет. Для квалификации значение имеет сам факт удержания человека внутри помещения и осознание этого виновными независимо от способа блокировки, — сказал Русяев.

Он отметил, что к этой квалификации почти всегда добавляется самоуправство, если соседи действовали из мотивов мести или желания проучить. По его словам, порча двери и замка при значительном ущербе квалифицируется по статье 167 УК РФ с лишением свободы до двух лет, а при хулиганских мотивах — до пяти лет тюрьмы.

К статье 127 УК РФ при заваривании двери соседями почти всегда добавляется самоуправство по статье 330 УК РФ. Если граждане действовали с мотивом проучить, припугнуть, выбить долг, наказать за шум, такие действия рассматриваются как самовольные вместо обращения в полицию, суд, управляющую организацию. Санкция при насилии или угрозе насилием предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Порча двери, замка, наличников, отделки квалифицируется по статье 167 УК РФ при значительном ущербе с лишением свободы до двух лет, при общеопасном способе или хулиганских мотивах — до пяти лет, — пояснил Русяев.

Ранее юрист Ангелина Баканова заявила, что ограничение доступа соседям к общим территориям с помощью двери на этаже может быть расценено как самоуправство и привести к штрафу. По ее словам, такая конструкция будет являться общедомовым имуществом.