День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 15:00

Юрист ответил, что грозит заварившим дверь квартиры в Новосибирске соседям

Юрист Русяев: заварившим дверь квартиры в Новосибирске соседям грозит тюрьма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заваривание двери в квартире в Новосибирске может обернуться для соседей уголовным сроком и лишением свободы, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, если при этом действовала группа лиц или было применено насилие, наказание по статье 127 УК РФ сулит виновным до пяти лет тюрьмы.

Заваривание двери сваркой или блокировка соседской квартиры так, что человек не может выйти, как это случилось в Новосибирске, в первую очередь подпадает под статью 127 УК РФ о незаконном лишении свободы. По части первой санкция предусматривает до двух лет тюрьмы, при сговоре группы, насилии, оружии, несовершеннолетнем потерпевшем — от трех до пяти лет, при гибели или тяжких последствиях — от четырех до восьми лет. Для квалификации значение имеет сам факт удержания человека внутри помещения и осознание этого виновными независимо от способа блокировки, — сказал Русяев.

Он отметил, что к этой квалификации почти всегда добавляется самоуправство, если соседи действовали из мотивов мести или желания проучить. По его словам, порча двери и замка при значительном ущербе квалифицируется по статье 167 УК РФ с лишением свободы до двух лет, а при хулиганских мотивах — до пяти лет тюрьмы.

К статье 127 УК РФ при заваривании двери соседями почти всегда добавляется самоуправство по статье 330 УК РФ. Если граждане действовали с мотивом проучить, припугнуть, выбить долг, наказать за шум, такие действия рассматриваются как самовольные вместо обращения в полицию, суд, управляющую организацию. Санкция при насилии или угрозе насилием предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Порча двери, замка, наличников, отделки квалифицируется по статье 167 УК РФ при значительном ущербе с лишением свободы до двух лет, при общеопасном способе или хулиганских мотивах — до пяти лет, — пояснил Русяев.

Ранее юрист Ангелина Баканова заявила, что ограничение доступа соседям к общим территориям с помощью двери на этаже может быть расценено как самоуправство и привести к штрафу. По ее словам, такая конструкция будет являться общедомовым имуществом.

Регионы
Новосибирск
юристы
наказания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.