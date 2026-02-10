Юрист объяснила, что грозит за самовольное закрытие двери на этаже Юрист Баканова: закрытие двери на этаже будет рассматриваться как самоуправство

Ограничение доступа соседям к общим территориям с помощью двери на этаже может быть расценено как самоуправство и привести к штрафу, рассказала LIFE.ru юрист Ангелина Баканова. Она отметила, что такая дверь будет являться общедомовым имуществом.

Общая дверь, установленная в коридоре или на лестничной клетке, также является частью общедомового имущества, которое принадлежит на праве общей долевой собственности всем владельцам квартир в доме, — рассказала Баканова.

Юрист подчеркнула, что распоряжаться этим имуществом можно после проведения общего собрания. По ее словам, также ограничение доступа к двери может быть нарушением правил пожарной безопасности.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что самовольное размещение рекламы в лифте может повлечь за собой штрафные санкции. Он уточнил, что расклеивать листовки внутри помещения можно только с разрешения его владельца.