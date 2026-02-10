Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:26

Юрист объяснила, что грозит за самовольное закрытие двери на этаже

Юрист Баканова: закрытие двери на этаже будет рассматриваться как самоуправство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ограничение доступа соседям к общим территориям с помощью двери на этаже может быть расценено как самоуправство и привести к штрафу, рассказала LIFE.ru юрист Ангелина Баканова. Она отметила, что такая дверь будет являться общедомовым имуществом.

Общая дверь, установленная в коридоре или на лестничной клетке, также является частью общедомового имущества, которое принадлежит на праве общей долевой собственности всем владельцам квартир в доме, — рассказала Баканова.

Юрист подчеркнула, что распоряжаться этим имуществом можно после проведения общего собрания. По ее словам, также ограничение доступа к двери может быть нарушением правил пожарной безопасности.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что самовольное размещение рекламы в лифте может повлечь за собой штрафные санкции. Он уточнил, что расклеивать листовки внутри помещения можно только с разрешения его владельца.

двери
юристы
дома
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские бойцы освободили населенный пункт в Запорожской области
ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.