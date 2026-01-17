В Таллине нашли уникальную реликвию возрастом 650 лет В Таллине нашли одну из старейших деревянных дверей в Европе

Эстонские ученые обнаружили в Таллине деревянную дверь возрастом около 650 лет, сообщает Planet Today. Отмечается, что находка считается старейшей в стране дверью, а также одной из старейших в Северной Европе.

Исследователи подтвердили открытие во время детальной научной работы с использованием дендрохронологии — датирования годичных колец для определения возраста древесины. Исследовательская группа утверждает, что дверь была изготовлена между 1378 и 1394 годами.

