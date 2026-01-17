Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 21:27

В Таллине нашли уникальную реликвию возрастом 650 лет

В Таллине нашли одну из старейших деревянных дверей в Европе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эстонские ученые обнаружили в Таллине деревянную дверь возрастом около 650 лет, сообщает Planet Today. Отмечается, что находка считается старейшей в стране дверью, а также одной из старейших в Северной Европе.

Исследователи подтвердили открытие во время детальной научной работы с использованием дендрохронологии — датирования годичных колец для определения возраста древесины. Исследовательская группа утверждает, что дверь была изготовлена между 1378 и 1394 годами.

Ранее китайские археологи обнаружили две колесницы возрастом более 2200 лет. Это произошло во время раскопок у гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанди. Находка была сделана в погребальной яме № 2 музейного комплекса мавзолея, расположенного в окрестностях Сианя, провинция Шэньси. Раскопки, завершенные в текущем году, охватили площадь около 30 квадратных метров.

До этого у берегов Дании, недалеко от Копенгагена, исследователи Музея викингов в Роскилле обнаружили и подняли крупнейший из известных средневековых винтовых кораблей. По данным источника, судно затонуло около 600 лет назад.

