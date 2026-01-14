Археологи обнаружили древние колесницы возрастом более 2200 лет В Китае археологи нашли две колесницы возрастом более 2000 лет

Китайские археологи обнаружили две колесницы возрастом более 2200 лет, сообщает газета China Daily. Это произошло во время раскопок у гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанд.

Находка сделана в погребальной яме № 2 музейного комплекса мавзолея, расположенного в окрестностях Сианя, провинция Шэньси. Раскопки, завершенные в текущем году, охватили площадь около 30 квадратных метров. Помимо колесниц, археологи извлекли из земли 15 элементов колесничной и конской упряжи, а также девять образцов оружия.

Исследователи отмечают необычную особенность находки: обе колесницы были захоронены без колес, что ранее не встречалось в этой части комплекса. Ученые предполагают, что это указывает на символическое назначение колесниц, которые, вероятно, не предназначались для реального использования, а выполняли ритуальную функцию в составе подземной армии.

Погребальная яма № 2 считается одной из самых крупных на территории комплекса и, по предварительным оценкам, содержит более 1300 терракотовых воинов и коней, включая колесничих, кавалеристов и лучников. Именно здесь были найдены многие из наиболее сохранившихся расписных фигур.

