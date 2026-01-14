Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:40

Археологи обнаружили древние колесницы возрастом более 2200 лет

В Китае археологи нашли две колесницы возрастом более 2000 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Китайские археологи обнаружили две колесницы возрастом более 2200 лет, сообщает газета China Daily. Это произошло во время раскопок у гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанд.

Находка сделана в погребальной яме № 2 музейного комплекса мавзолея, расположенного в окрестностях Сианя, провинция Шэньси. Раскопки, завершенные в текущем году, охватили площадь около 30 квадратных метров. Помимо колесниц, археологи извлекли из земли 15 элементов колесничной и конской упряжи, а также девять образцов оружия.

Исследователи отмечают необычную особенность находки: обе колесницы были захоронены без колес, что ранее не встречалось в этой части комплекса. Ученые предполагают, что это указывает на символическое назначение колесниц, которые, вероятно, не предназначались для реального использования, а выполняли ритуальную функцию в составе подземной армии.

Погребальная яма № 2 считается одной из самых крупных на территории комплекса и, по предварительным оценкам, содержит более 1300 терракотовых воинов и коней, включая колесничих, кавалеристов и лучников. Именно здесь были найдены многие из наиболее сохранившихся расписных фигур.

Ранее у берегов Дании, недалеко от Копенгагена, исследователи Музея викингов в Роскилле обнаружили и подняли крупнейший из известных средневековых винтовых кораблей. По данным источника, судно затонуло около 600 лет назад.

Китай
археологи
раскопки
гробницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
В Госдуме рассказали, как Тимошенко использует уголовное дело в свою пользу
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.