Генпрокурор сделал жесткое заявление о замалчивании конфликтов в школах Генпрокурор Гуцан приказал жестко пресекать замалчивание конфликтов в школах

Генеральный прокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина поручил подчиненным незамедлительно реагировать на все случаи замалчивания внутренних конфликтов в школах. Он потребовал от прокуроров не оставлять без внимания любые сигналы о проблемах в учебных заведениях, передает пресс-служба Кремля.

Незамедлительно реагируйте на все случаи сокрытия внутришкольных проблем и конфликтов, — сказал Гуцан.

Глава ведомства напомнил о трагических инцидентах, произошедших в ряде школ в прошлом году. Прокурорам субъектов РФ предстоит с привлечением профильных специалистов проверить, насколько безопасно пребывание детей в учебных заведениях. Особое внимание будет уделено качеству работы школьных психологов по выявлению подростков из группы риска. Также будет оценена деятельность социальных педагогов, отвечающих за воспитание и духовно-нравственное развитие учеников.

Гуцан в ходе выступления также констатировал, что число вовлеченных в терроризм подростков кратно выросло в 2025 году. Среди совершенных ими преступлений он назвал нападения на школы, поджоги, порчу военного имущества.