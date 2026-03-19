В Минпросвещения ответили о новом внеурочном курсе «Моя семья»

Минпросвещения РФ: курс «Моя семья» будет необязательным

Внеурочный курс «Моя семья» для первых-четвертых классов будет необязательным, сообщили 360.ru в пресс-службе Минпросвещения. Там уточнили, что учебные учреждения будут сами решать, добавлять его в программу или нет.

Школы самостоятельно принимают решение, будет ли курс вообще, включать или не включать его в урочную деятельность, — поделились представители ведомства.

Кроме того, школы должны будут учесть мнение родителей при составлении программы. Там добавили, что учебные пособия для данных занятий добавили в федеральный перечень.

Мы подтверждаем, что данные учебные пособия на самом деле включены в федеральный перечень, однако этот курс — и это очень важно — не является обязательным, — заключили в пресс-службе.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал преждевременным введение обязательных оценок за поведение во всех российских школах. По его словам, текущие эксперименты в регионах пока оставляют неоднозначное впечатление и не решают главную задачу — защиту чести и достоинства педагогов.

