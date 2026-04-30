В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село

Учеников из села Зипуново перевели в школу в селе Буренка ради социализации, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Чайковского округа. В некоторых классах насчитывалось всего по три человека.

Решение о дальнейшем использовании здания школы в Зипуново пока не принято. Рассматриваются варианты размещения социальных учреждений, — сообщили в ведомстве.

После капитального ремонта 2023 года школа в Зипуново полностью отвечает современным стандартам. В учебном заведении предусмотрены 10 учебных классов, компьютерный класс, библиотека, музей, спортзал и тренажерный зал, а также столовая, рассчитанная на 100 человек.

Ранее сообщалось, что после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, вызванного атакой ВСУ, временно приостановлена работа 11 общеобразовательных школ и двух детских садов. Ограничения действуют в том числе в коррекционном учебном заведении.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Лисовец поставил точку в вопросе о демонстрации логотипов брендов
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

