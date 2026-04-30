В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село

Учеников из села Зипуново перевели в школу в селе Буренка ради социализации, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Чайковского округа. В некоторых классах насчитывалось всего по три человека.

Решение о дальнейшем использовании здания школы в Зипуново пока не принято. Рассматриваются варианты размещения социальных учреждений, — сообщили в ведомстве.

После капитального ремонта 2023 года школа в Зипуново полностью отвечает современным стандартам. В учебном заведении предусмотрены 10 учебных классов, компьютерный класс, библиотека, музей, спортзал и тренажерный зал, а также столовая, рассчитанная на 100 человек.

