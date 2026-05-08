Сбивший на катере рыбака россиянин получил приговор в Прикамье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Пермском крае вынесли приговор 40-летнему россиянину, который на катере насмерть сбил рыбака, пишет perm.aif.ru со ссылкой на СК России. Трагедия случилась в августе 2025 года в акватории реки Сылвы.

Осужденный врезался в рыбацкую лодку — мужчина, находящийся там, скончался от полученных травм, а его судно затонуло. Как выяснилось, водитель катера прибыл в регион из центральной части России.

Мужчину признали виновным по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Россиянина приговорили к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Помимо этого, ему запретили управлять водным транспортом ближайшие два года.

Ранее в Бийске Алтайского края автобус насмерть сбил пешехода, после чего столкнулся с легковым автомобилем и врезался в здание. Водителям автобуса и легковушки потребовалась помощь медиков.

