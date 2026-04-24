Автобус сбил пешехода, столкнулся с автомобилем и врезался в здание

В Бийске Алтайского края автобус насмерть сбил пешехода, после чего столкнулся с легковым автомобилем и врезался в здание, сообщает прокуратура региона. Водителю автобуса и легковой машины потребовалась помощь медиков.

Водитель маршрутного автобуса №21 при движении от конечной остановки при подъезде к площади Льнокомбинат в городе Бийске совершил наезд на пешехода. После этого автобус продолжает движение прямо, наезжает на стоящий автомобиль и въезжает в магазин. В результате пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб, — рассказала она.

