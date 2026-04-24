24 апреля 2026 в 12:26

Автобус сбил пешехода, столкнулся с автомобилем и врезался в здание

В Бийске автобус насмерть сбил пешехода и протаранил здание магазина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Бийске Алтайского края автобус насмерть сбил пешехода, после чего столкнулся с легковым автомобилем и врезался в здание, сообщает прокуратура региона. Водителю автобуса и легковой машины потребовалась помощь медиков.

Водитель маршрутного автобуса №21 при движении от конечной остановки при подъезде к площади Льнокомбинат в городе Бийске совершил наезд на пешехода. После этого автобус продолжает движение прямо, наезжает на стоящий автомобиль и въезжает в магазин. В результате пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб, — рассказала она.

Ранее массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. На место выехали оперативные службы.

До этого восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края. При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Регионы
Алтайский край
Бийск
ДТП
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

