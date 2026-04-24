Шесть авто столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Шесть авто столкнулись на Киевском шоссе в Москве Один человек пострадал в результате ДТП с участием шести автомобилей в Москве

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве, сообщил Агентству городских новостей «Москва» информированный источник. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. На месте работают оперативные службы.

На 23-м км Киевского шоссе произошло ДТП в сторону центра. Произошло столкновение шести автомобилей, в том числе трех автомобилей такси, — сказал источник.

Ранее шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодаре. Инцидент случился на пересечении улиц Северной и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр. От резкого удара транспортное средство опрокинулось на бок.

До этого стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

Прежде вице-губернатор Саратова Михаил Исаев попал в больницу после ДТП. По информации источника, 52-летний чиновник не справился с управлением и на скорости влетел на своей Cherry Tiggo в пустой припаркованный Ford Focus.