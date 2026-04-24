Подросток распылил перцовый баллончик в стенах школы

В одной из школ Бийска восьмиклассник распылил перцовый баллончик прямо во время урока в кабинете, пострадали несколько детей, сообщил СУ СК РФ по Алтайскому краю. В ведомстве уточнили, что им потребовалась помощь медиков.

Утром 24 апреля 2026 года в одной из школ города Бийска ученик 8-го класса распылил в учебном классе перцовый баллончик. В результате произошедшего пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь, — говорится в материале.

Ранее школьник запустил сигнальную ракету в одноклассницу в школе № 238 на набережной Адмиралтейского канала в Санкт-Петербурге. Девочка получила ожоги, ей потребовалась госпитализация.

До этого пожилой москвич напал на женщину в столичном метро. В полиции сообщили, что мужчина раскладывал газеты на стендах в вестибюле станции «Черкизовская» и обратил внимание на пассажирку, которая попыталась взять сразу большое количество экземпляров. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Погонном проезде. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.