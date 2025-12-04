Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился В Бийске двухлетний мальчик проглотил таблетку от тараканов и попал в больницу

Двухлетний мальчик отравился таблеткой от тараканов в Бийске, сообщили в городской станции скорой помощи. По данным источника, ребенок нашел дома средство от насекомых и проглотил его, но родители вовремя вызвали медиков. Фельдшеры скорой помощи провели малышу зондовое промывание желудка.

Угрозы жизни ребенка нет, — уточнил главврач станции Алексей Карнаухов.

По его словам, мальчика доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врач отметил, что мать вовремя заметила, что сын съел таблетку, и вызвала скорую. Карнаухов напомнил, что средства от насекомых крайне токсичны и могут причинить серьезный вред здоровью. При этом на прошлой неделе бригады медиков четыре раза выезжали к детям с отравлением разными веществами и препаратами.

Ранее школьники в Москве отравились транквилизатором, смешанным с пивом. По данным источника, девятиклассники решили употребить такой «коктейль» прямо в учебном заведении. Пятеро подростков попали в больницу, где врачи оценили их состояние как стабильное.