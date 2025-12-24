Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:00

«Только наоборот»: Дуров об истинной сексуальной ориентации Макрона

Дуров намекнул на нетрадиционную ориентацию Макрона

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Основатель Telegram Павел Дуров не исключил, что у президента Франции Эммануэля Макрона может быть нетрадиционная сексуальная ориентация (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Предприниматель сделал предположение в соцсети X, пока размышлял о логотипе для своей программы донорства спермы.

Бизнесмен не исключил, что на нем будут буквы pd — возможно, они отсылают к инициалам Дурова. В ответ один из пользователей заметил, что аббревиатуру нередко используют представители сексуальных меньшинств. Предприниматель в шутку сравнил название своего проекта с ориентацией Макрона.

Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот, — пошутил Дуров.

Ранее бизнесмен предложил оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка. По информации журналистов, программа реализуется совместно с одной из клиник в Москве. Кандидатки в матери для детей Дурова должны быть не старше 37 лет и не замужем.

Эммануэль Макрон
Франция
Павел Дуров
проекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вражеские БПЛА атаковали школу и магазин в приграничном регионе
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.