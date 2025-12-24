«Только наоборот»: Дуров об истинной сексуальной ориентации Макрона

Основатель Telegram Павел Дуров не исключил, что у президента Франции Эммануэля Макрона может быть нетрадиционная сексуальная ориентация (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Предприниматель сделал предположение в соцсети X, пока размышлял о логотипе для своей программы донорства спермы.

Бизнесмен не исключил, что на нем будут буквы pd — возможно, они отсылают к инициалам Дурова. В ответ один из пользователей заметил, что аббревиатуру нередко используют представители сексуальных меньшинств. Предприниматель в шутку сравнил название своего проекта с ориентацией Макрона.

Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот, — пошутил Дуров.

Ранее бизнесмен предложил оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка. По информации журналистов, программа реализуется совместно с одной из клиник в Москве. Кандидатки в матери для детей Дурова должны быть не старше 37 лет и не замужем.