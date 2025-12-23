Дуров пообещал оплатить процедуру ЭКО желающим родить от него женщинам

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, программа реализуется совместно с одной из клиник в Москве.

Бывший врач медицинского учреждения рассказал, что для потенциальных участниц программы установлен ряд критериев. В частности, они должны быть не старше 37 лет и не замужем. При этом используется донорский биоматериал самого Дурова.

Представитель предпринимателя опровергла его прямое участие в деятельности клиники. Она заявила, что Дуров не вовлечен в программу «в финансовом, управленческом или операционном отношении».

Сама клиника первоначально согласилась дать комментарий WSJ, но затем отказалась от интервью. Представители медучреждения сослались на требование основателя Telegram.

