Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:26

Дуров пообещал оплатить процедуру ЭКО желающим родить от него женщинам

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Eventpress Kochan/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, программа реализуется совместно с одной из клиник в Москве.

Бывший врач медицинского учреждения рассказал, что для потенциальных участниц программы установлен ряд критериев. В частности, они должны быть не старше 37 лет и не замужем. При этом используется донорский биоматериал самого Дурова.

Представитель предпринимателя опровергла его прямое участие в деятельности клиники. Она заявила, что Дуров не вовлечен в программу «в финансовом, управленческом или операционном отношении».

Сама клиника первоначально согласилась дать комментарий WSJ, но затем отказалась от интервью. Представители медучреждения сослались на требование основателя Telegram.

Ранее Дуров заявил, что для поддержания здоровья необходимо обеспечить себе полноценный ночной сон, который длится не менее восьми часов. Поводом стал вопрос от пользовательницы соцсети о том, в чем секрет людей, которые редко болеют.

Павел Дуров
ЭКО
клиники
Москва
предприниматели
бизнесмены
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве прогулка обернулась похищением и перепродажей шпица
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.