Дуров раскрыл секрет поддержания здоровья Дуров заявил, что для поддержания здоровья нужно спать более восьми часов

Для поддержания здоровья необходимо обеспечить себе полноценный ночной сон, который длится не менее восьми часов, заявил основатель Telegram Павел Дуров в комментарии к посту в X. Поводом стал вопрос от пользовательницы соцсети о том, в чем секрет людей, которые редко болеют.

Предприниматель также отметил, что для здоровья необходимо придерживаться сбалансированного питания, регулярно заниматься спортом и избегать стрессовых ситуаций. Он подчеркнул, что также нужно отказаться от употребления алкоголя, курения и медикаментов.

Спите не менее восьми часов, ешьте настоящую еду, занимайтесь спортом, не подвергайтесь стрессу, не пейте, не курите, не принимайте таблетки, — написал Дуров.

