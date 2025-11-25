День матери
25 ноября 2025 в 19:17

Дуров раскрыл секрет поддержания здоровья

Дуров заявил, что для поддержания здоровья нужно спать более восьми часов

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Для поддержания здоровья необходимо обеспечить себе полноценный ночной сон, который длится не менее восьми часов, заявил основатель Telegram Павел Дуров в комментарии к посту в X. Поводом стал вопрос от пользовательницы соцсети о том, в чем секрет людей, которые редко болеют.

Предприниматель также отметил, что для здоровья необходимо придерживаться сбалансированного питания, регулярно заниматься спортом и избегать стрессовых ситуаций. Он подчеркнул, что также нужно отказаться от употребления алкоголя, курения и медикаментов.

Спите не менее восьми часов, ешьте настоящую еду, занимайтесь спортом, не подвергайтесь стрессу, не пейте, не курите, не принимайте таблетки, — написал Дуров.

Ранее Дуров выразил свое согласие с утверждением о том, что карьера женщины не является определяющим фактором для мужчин при выборе партнерши. Предприниматель написал «100%», поддерживая мнение о том, что мужчины могут предпочесть комфортные отношения с официанткой, а не с корпоративным директором. Сам Дуров встречается с криптоинвестором и стримером Юлией Вавиловой, которая ведет активную социальную жизнь.

Павел Дуров
здоровье
советы
сон
привычки
