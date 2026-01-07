Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 15:30

Дуров обратился к россиянам с неоднозначным рождественским поздравлением

Дуров пожелал россиянам меньше есть и спокойнее спать

Павел Дуров Павел Дуров Фото: IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в рождественском обращении в своем канале призвал пользователей сократить потребление информации, еды и развлечений. Он заявил, что избыток этих вещей мешает спокойствию, здоровью, сну и творчеству, и пожелал подписчикам провести праздники в более осознанном ритме.

В этом году я желаю вам меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции. У вас всего этого уже слишком много, и это мешает вашему спокойствию, здоровью, сну и творчеству. С Рождеством!высказался предприниматель.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Рождество Христово. Глава государства подчеркнул особую значимость этого праздника, который, по его словам, озаряет мир светом добра и любви, дарит людям надежду и помогает ощутить сопричастность к отеческим духовным традициям.

Кроме того, после посещения рождественской службы в подмосковном храме Великомученика Георгия Победоносца глава страны обратился к защитникам Отечества с теплыми словами поддержки и поздравлениями. Путин пожелал каждому военнослужащему обрести своего ангела-хранителя.

