«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством

Президент России Владимир Путин после рождественской службы в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье обратился к защитникам Отечества с теплыми словами поддержки и поздравлениями, передает пресс-служба Кремля. Глава государства пожелал каждому военнослужащему своего ангела-хранителя.

Хочу пожелать, чтобы всегда удача и ангел-хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству, — сказал Путин.

Российский лидер пообщался с собравшимися, отметив глубокую символическую связь между светлым праздником и службой военных. Путин подчеркнул, что воины, защищая страну и ее граждан, исполняют высокую миссию.

Президент напомнил, что христиане часто называют Иисуса Христа Спасителем, так как он пришел на землю, чтобы спасти всех людей. По мнению Путина, российские военнослужащие выполняют порученную им миссию по защите Отечества.

Ранее президент России направил поздравительную телеграмму православным христианам и всем гражданам, отмечающим Рождество Христово. В поздравлении глава государства подчеркнул особое значение праздника, озаряющего мир светом добра и любви. По словам Путина, этот чудесный праздник дарит людям надежду и радость.