Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 04:56

«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством

Путин пожелал каждому российскому военнослужащему ангела-хранителя

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин после рождественской службы в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье обратился к защитникам Отечества с теплыми словами поддержки и поздравлениями, передает пресс-служба Кремля. Глава государства пожелал каждому военнослужащему своего ангела-хранителя.

Хочу пожелать, чтобы всегда удача и ангел-хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству, — сказал Путин.

Российский лидер пообщался с собравшимися, отметив глубокую символическую связь между светлым праздником и службой военных. Путин подчеркнул, что воины, защищая страну и ее граждан, исполняют высокую миссию.

Президент напомнил, что христиане часто называют Иисуса Христа Спасителем, так как он пришел на землю, чтобы спасти всех людей. По мнению Путина, российские военнослужащие выполняют порученную им миссию по защите Отечества.

Ранее президент России направил поздравительную телеграмму православным христианам и всем гражданам, отмечающим Рождество Христово. В поздравлении глава государства подчеркнул особое значение праздника, озаряющего мир светом добра и любви. По словам Путина, этот чудесный праздник дарит людям надежду и радость.

Владимир Путин
Рождество Христово
военнослужащие
пожелания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбили две авиабомбы и 46 тяжелых коптеров: успехи ВС РФ к утру 7 января
Фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве был сорван
В США умер экс-агент ЦРУ, осужденный за шпионаж в пользу Москвы
«Лазать перестали»: дроны российских морпехов доминируют над пехотой ВСУ
В Совфеде озвучили, как и кто может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
Названы категории пенсионеров, которым увеличат выплаты в 2026 году
Гороскоп 7 января: кому лучше помолчать? Кому пора реализовать идеи?
Демократы снова хотят объявить импичмент Трампу
Составлен список самых ожидаемых зарубежных сериалов в 2026 году
К чему снится велосипед: что сон говорит о вашем жизненном пути
Еще три российских аэропорта закрыты для полетов самолетов
США могли выдвинуть Венесуэле требования по России и Китаю
«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов
На Камчатке временно отключат сотовую связь
Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера
Составлен список звезд, ставших родителями в 2025 году
«Женщина невежественна»: в Италии осудили премьера за двойные стандарты
Во время рождественской службы Путин совершил трогательный жест
«Старческий маразм»: в Колумбии жестко раскритиковали Трампа
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.