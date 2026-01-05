Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится

Новый год для многих традиционно становится очередной точкой отсчета. Одни планируют начать заниматься спортом с первых дней января, другие — бросить курить, третьи — найти высокооплачиваемую работу. Почему мы часто склонны откладывать важные дела на потом, как создать привычки, которые почти наверняка приведут к успеху — в материале NEWS.ru.

Почему часто не удается реализовать задуманное

Новый год — это начало цикла, период для закладки чего-то нового, в идеале полезного и интересного, рассказала в беседе с NEWS.ru специалист в области психологии личности Дарья Ботвиновская. Однако, признала она, зачастую планы так и остаются планами — причем из года в год.

«Например, человек хотел бы начать заниматься спортом, но тянет его почему-то в бар, а не на пробежку. Это говорит о том, что мотивации заниматься спортом у него нет, данный ресурс у него фрустрирован. В его мозге не сформирована такая биологическая нейронная сеть, чтобы он с удовольствием пошел на пробежку. Да, он не привык и ему не хочется, как, например, человеку, который спорт любит. И он искренне не понимает, когда фанат спорта советует слушать свое тело, и какой кайф, например, пробежать километр. Для него удовольствие — выпивать в баре, этого хочет его тело», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, чтобы подключить фрустрированный ресурс. мозгу нужно очень много энергии, а это — большой стресс.

«Хорошо, если человек находится в уверенном энергетическом состоянии, полон сил и идей, живет на гребне энергетической волны. А если нет? Если едва находит силы, чтобы жить его обычную жизнь? И единственное, что ему дает хоть какие-то капли энергии, — выпивать по пятницам в баре? Да, он знает, что пролежит все выходные с похмельем, но здесь и сейчас он наскребет хотя бы какую-то каплю энергии. Эта энергия будет в кредит и под огромные проценты, но сил на другой способ получить хоть каплю энергии у него нет. Картина не очень, согласитесь», — пояснила Ботвиновская.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему мы любим откладывать планы на понедельник

Специалисты давно заметили важную вещь: мы откладываем изменения не потому, что ленивые, а потому, что внутри сидит убеждение: «Делать надо идеально. Если не идеально — значит провал». Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова.

В таком случае, говорит она, срабатывает защитная реакция психики: лучше не начинать, чем начать и разочаровать себя снова.

«Поэтому люди ждут особой даты — как будто 1 января появится волшебная сила. Однако никакая дата не даст того, что дают маленькие действия, которые реально можно выдержать», — уверена собеседница NEWS.ru.

Как развить в себе полезные привычки

Во-первых, необходимо осознать важность того, что хотели бы начать делать в новом году и решить работать над этим, советует психолог Дарья Ботвиновская.

«Во-вторых, ни в коем случае не ругать себя за то, что не смог это сделать ранее или что у тебя плохо получается. Это очень важно. Лучше настраиваться на подключение с любовью и заботой о себе. Как если бы вы говорили своему ребенку о его таланте. И далее начать действовать — по чуть-чуть, с уважением ваших реальных возможностей. Не стоит завышать планку притязаний. Надо быть готовым делать маленькие шаги», — пояснила Ботвиновская.

Кроме того, говорит она, важна подготовка к началу действий «В начале постараться распланировать подключение, разделив на маленькие части. Например, если речь идет про занятия спортом, то стоит купить себе классную спортивную форму и кроссовки. Также можно попробовать найти группу людей, увлекающихся спортом, но примерно вашего или чуть более продвинутого уровня подготовки. Можно скачать на телефон или планшет программы тренировок. А 1 января сделать одно приседание или одно отжимание — не более, одно. Даже если захочется больше, сказать себе, что завтра я сделаю два. И так — далее изо дня в день, с любовью и заботой о себе», — порекомендовала эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, считает Ботвиновская, есть возможность «подключить» спорт, сформировав у себя в мозге новую биологическую нейронную сеть: «С ее формированием и ресурс подключится. В дальнейшем можно и „прокачаться“ так, что у вас появится дополнительный источник энергии».

Можно ли начать с 1 января новую жизнь

Привнести в свою жизнь позитивные изменения вполне возможно, утверждает психолог Татиана Молосова.

«Но к переменам нужно подходить предельно спокойно, без фанатизма. Например, не спортзал 3 раза в неделю, а подняться по лестнице вместо лифта. Не полный отказ от сладкого, а потреблять его через день, чтобы тело адаптировалось без стресса. Не „буду просыпаться в 5 утра“, а просто лечь сегодня на 20 минут раньше», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По ее мнению, это и есть настоящая новая жизнь, та, которую можно встроить в реальность, не ломая себя, не срываясь и не разочаровываясь.

«Большие перемены всегда выглядят громко. Но строятся они тихо — из маленьких, почти незаметных шагов, которые дают ощущение: «Я могу. У меня получается», — подчеркнула Молосова.

Надо ли «привязываться» к конкретным датам

Зачастую люди действительно пытаются приурочить старт «новой жизни» к той или иной дате. «Вспомните себя: мы откладываем то или иное важное дело на завтра, на понедельник, на новый год. Пытаемся найти в каких-то датах и рубежах смысл и закономерности. Однако такой подход зачастую видится неверным», — пояснила NEWS.ru кризисный психолог Наталья Асташина.

По ее мнению, мысленная привязка к той или иной дате автоматически означает дополнительные ограничения.

«Точно не рекомендую планировать те или иные начинания на понедельник. В первый день недели мы, как правило, чувствуем себя менее энергичными и мотивированными. Такой настрой, несомненно, существенно может осложнить выполнение обещаний, данных нами самим себе», — отметила Асташина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она также не советует начинать важные и ответственные дела в первый день нового года. «Ключевое правило — избавить себя от „обязаловки“. Сделайте так, чтобы важные перемены интегрировались в вашу жизнь максимально гармонично», — заключила собеседница NEWS.ru.

