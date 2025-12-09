ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 06:00

Психолог рассказала, что усиливает тревогу и грусть под конец года

Психолог Тарасова: к концу года обостряется чувство одиночества и потерь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чувство одиночества и потерь обостряется к концу года из-за подведения итогов и высоких социальных ожиданий, заявила NEWS.ru психолог Дарья Тарасова. По ее словам, эмоциональному спаду способствуют накопленная усталость, дефицит солнечного света и ощущение нереализованных планов.

Конец года часто становится точкой внутреннего подведения итогов. Человек невольно сравнивает ожидания с фактическими результатами, и если ощущает несбывшиеся планы или усталость, это может вызвать эмоциональный спад. Накапливается переутомление, снижается дневной свет, замедляются биоритмы, что влияет на уровень энергии и настроение. В этот период особенно обостряются чувства одиночества, потерь или неопределенности. Для многих это время становится напоминанием о том, что что-то в жизни пока не так, как хотелось бы, и появляется ощущение упущенных возможностей, — пояснила Тарасова.

По ее словам, декабрь, вопреки праздничной атмосфере, часто повышает уровень стресса из-за необходимости успеть завершить множество дел. Она добавила, что дополнительное давление создают установки об идеальном празднике и обязательной радости, которые могут контрастировать с реальным внутренним состоянием.

С чем может быть связана предновогодняя хандра? Несмотря на праздничную атмосферу, декабрь повышает уровень стресса. Люди стараются успеть слишком многое: завершить рабочие задачи, организовать подготовку к праздникам, решить бытовые вопросы. Нагрузка растет, а ресурсы, наоборот, убывают. Дополнительное давление создают социальные ожидания: «Новый год должен быть идеальным», «нужно радоваться, подводить итог». Если внутреннее состояние не совпадает с этим эмоциональным фоном, возникает чувство несоответствия, которое усиливает тревогу и грусть, — резюмировала Тарасова.

Ранее клинический психолог Евгения Змиренкова заявила, что причиной постоянной усталости более половины россиян является внутреннее истощение, а не просто физическое переутомление. По ее словам, это состояние вызвано жизнью в режиме постоянного долга и тревоги, когда даже отдых и хобби превращаются в обязательные и не приносящие удовольствия задачи.

