31 октября 2025 в 06:00

Психолог нашла причину постоянной усталости россиян

Психолог Змиренкова связала постоянную усталость с внутренним истощением

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Причиной постоянной усталости более половины россиян является внутреннее истощение, а не просто физическое переутомление, заявила NEWS.ru клинический психолог Евгения Змиренкова. По ее словам, это состояние вызвано жизнью в режиме постоянного долга и тревоги, когда даже отдых и хобби превращаются в обязательные и не приносящие удовольствия задачи.

По данным ВЦИОМа, более половины россиян чувствуют усталость почти каждый день. И это не просто физическое переутомление — чаще всего речь о внутреннем истощении. Мы живем в режиме «надо» и «успеть»: работа, семья, новости, тревога за будущее. Иногда отдых превращается в пункт из списка, а любимые хобби становятся привычным действием и не приносят удовольствия. Многие отмечают, что даже при полноценном сне и наличии двух выходных чувствуют упадок сил. И дело не всегда в том, чтобы выспаться. Наш мозг утомляется от постоянного напряжения и мыслей, — пояснила Змиренкова.

Специалист добавила, что чувство вины за бездействие лишает человека энергии и возможности радоваться мелочам. По словам психолога, усталость следует воспринимать не как слабость, а как важный сигнал организма. Она отметила, что вернуть силы и удовольствие от жизни помогут небольшие, но регулярные паузы в привычном ритме и осознанное отношение к своим потребностям.

Усталость — не слабость, а сигнал: «что-то идет не так». Мы редко даем себе право просто ничего не делать без чувства вины. Чаще всего нам кажется, что мы что-то не успеваем. Это приводит к тому, что энергии становится меньше, как и возможности радоваться небольшим мелочам в нашей жизни. Как вернуть силы и удовольствие от жизни? Попробуйте добавить маленькие паузы в привычный ритм. Например, пять минут тишины без телефона, провести день без новостей и соцсетей. Каждый день спрашивайте себя, а что я действительно хочу и что меня радует, — резюмировала Змиренкова.

Ранее эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Марина Груздова заявила, что помимо регулярных физических нагрузок справиться с осенней хандрой помогут медитации. Она посоветовала использовать простые варианты, которые можно выполнять перед сном.

