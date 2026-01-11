Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 20:39

На борьбу со снежным коллапсом в Москве бросили 15 тыс. единиц техники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Порядка 145 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники привлечены для уборки снега в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. За последние сутки прирост снежного покрова составил два сантиметра.

Продолжаем масштабные круглосуточные работы по очистке городских территорий от снега, нарастили силы — всего на данный момент задействованы порядка 145 тыс. человек <…>. На улицах работает более 15 тыс. единиц техники, — отметил Бирюков.

К утру 12 января также ожидается прирост снежного покрова в размере от двух до шести сантиметров. Заммэра уточнил, что улично-дорожная сеть в столице на данный момент очищена от снега.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что в понедельник, 12 января, в Москве и Подмосковье ожидаются снегопады. Первый рабочий день 2026 года будет ознаменован приходом циклона с юга. В ночь на понедельник температура в столице составит -5–7 градусов, а в области ожидается -5–10 градусов, немного теплее будет 13 января.

