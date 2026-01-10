Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 18:31

Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю в Москве

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье ожидаются снегопады 12 января

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В понедельник, 12 января, в Москве и Подмосковье ожидаются снегопады, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Первый рабочий день 2026 года будет ознаменован приходом циклона с юга.

В ночь на понедельник температура в столице составит −5–7 градусов, а в области ожидается −5–10 градусов, немного теплее будет 13 января. Кроме того, до 21:00 мск 12 января в столичном регионе действует желтый погодный уровень.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 9 января, в Москве выпал рекордный за последние 56 лет снегопад. По словам эксперта, за сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц.

Тем временем на фоне штормового ветра заблокировано судоходство в проливе Дарданеллы. По данным турецкого департамента по морским вопросам, соответствующая мера продлится до стабилизации погоды.

Ранее представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры проинформировал, что ледокол в ближайшее время окажется рядом с теплоходом, застрявшим во льдах у поселка Беринговский на Чукотке. По словам источника, работы начнутся в воскресенье, 11 января. Речь идет о судне, перевозившем уголь для жителей Чукотки.

