10 января 2026 в 11:35

Названа причина апатии после новогодних праздников

Психолог Куликова: завышенные ожидания от Нового года могут вызвать апатию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После новогодних праздников многие ощущают чувство апатии и депрессии из-за поставленных перед собой амбициозных целей, а потом разочаровываются из-за их неполного достижения, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова. По ее словам, такое состояние не является диагнозом, но может включать в себя негативные переживания, такие как разочарование, опустошенность, перепады настроения, нарушения сна и аппетита, а также снижение либидо.

Мы вкладываем слишком много ожиданий в празднование, а ожидания не всегда совпадают с реальностью. Ставим годовые амбициозные цели, потом огорчаемся от не всегда достигнутых целей. По итогу не хватает ресурса, чтобы в период каникул и выходных себя развеселить и чем-то занять, — отметила эксперт.

Чтобы предотвратить постновогоднюю депрессию, психолог советует не перегружаться во время подготовки к празднику и ясно понимать, какие дела приносят удовлетворение, а какие истощают силы. Также не стоит винить себя за желание провести выходные пассивно, например просто отдохнуть дома.

Ранее клинический психолог Евгения Змиренкова предупредила, что после праздничных дней возвращение к интенсивному рабочему графику может негативно сказаться на здоровье. Она отметила, что резкое увеличение нагрузок может вызвать головные боли, проблемы со сном и усиление усталости. Чтобы избежать неприятных последствий, важно плавно входить в рабочий режим и устанавливать для себя реалистичные задачи.

