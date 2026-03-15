Олимпиада и Паралимпиада — 2026
15 марта 2026 в 18:19

«У Ирана козыри в рукаве»: в США унизили Трампа итогами двух недель войны

WP: Трамп не смог свергнуть режим в Иране за две недели

Дональд Трамп
Цели операции США под руководством президента Дональда Трампа против Ирана не были достигнуты за две недели конфликта, пришел к выводу аналитик Майкл Бирнбаум в статье для The Washington Post. Он указал, что власти в Тегеране «имеют свои козыри в рукаве».

Двухнедельный конфликт не достиг тех более широких целей, о которых иногда заявлял Трамп. Жесткий режим в Тегеране остается у власти и сотрясает мировые нефтяные рынки, — объяснил эксперт.

Бирнбаум подчеркнул, что этот парадокс ставит под сомнение способность Трампа положить конец войне, поскольку он сталкивается с растущим давлением от сторонников. Республиканская партия требует переключить внимание на экономику в преддверии промежуточных выборов.

Ранее финские аналитики пришли к выводу, что администрация Трампа допустила ряд просчетов в кампании против Ирана. Одними из главных ошибок было вступление в войну и недооценка ответных действий Тегерана и финансовых последствий конфликта. Также оплошностью стали потери американской армии.

США
Дональд Трамп
Иран
Ближний Восток
