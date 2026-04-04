«Будет для Украины разрушительным»: Мема об упрямстве Зеленского Мема: Зеленский может потерять больше территорий из-за упрямства по Донбассу

Упорство президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уступок по Донбассу может обернуться новыми территориальными потерями, заявил финский политик Армандо Мема в соцсети X. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому $800 млрд (63,7 трлн рублей) на восстановление Украины с целью достижения мирного соглашения.

Зеленский отказался. Администрация Белого дома пытается положить конец конфликту путем переговоров, но, по-видимому, Зеленский считает, что с большей поддержкой Запада он сможет одержать победу. Россия несколько раз выдвигала требования о мирном урегулировании, но Зеленский хочет вернуть территории. Весеннее наступление, судя по всему, на этот раз будет для Украины разрушительным, — считает Мема.

По словам политика, Киев не может трезво оценить ситуацию на фронте. Он добавил, что единственным выходом из кризиса станут переговоры с последующими территориальными уступками со стороны Украины.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский не намерен выводить украинские войска из Донбасса, поскольку заинтересован в продолжении конфликта и коррупционных схемах. Российский политик отметил, что в них участвует целая группа высокопоставленных европейских чиновников, влияние которых Зеленский не может игнорировать.