Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 19:23

«Будет для Украины разрушительным»: Мема об упрямстве Зеленского

Мема: Зеленский может потерять больше территорий из-за упрямства по Донбассу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Упорство президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уступок по Донбассу может обернуться новыми территориальными потерями, заявил финский политик Армандо Мема в соцсети X. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому $800 млрд (63,7 трлн рублей) на восстановление Украины с целью достижения мирного соглашения.

Зеленский отказался. Администрация Белого дома пытается положить конец конфликту путем переговоров, но, по-видимому, Зеленский считает, что с большей поддержкой Запада он сможет одержать победу. Россия несколько раз выдвигала требования о мирном урегулировании, но Зеленский хочет вернуть территории. Весеннее наступление, судя по всему, на этот раз будет для Украины разрушительным, — считает Мема.

По словам политика, Киев не может трезво оценить ситуацию на фронте. Он добавил, что единственным выходом из кризиса станут переговоры с последующими территориальными уступками со стороны Украины.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский не намерен выводить украинские войска из Донбасса, поскольку заинтересован в продолжении конфликта и коррупционных схемах. Российский политик отметил, что в них участвует целая группа высокопоставленных европейских чиновников, влияние которых Зеленский не может игнорировать.

Европа
Украина
Дональд Трамп
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов
В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.