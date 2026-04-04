«Жестокий надгробный камень»: Дмитриев оценил слова Трампа о НАТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе с надгробным камнем. Комментируя заявление американского лидера о том, что НАТО является «ненадежным партнером», он подчеркнул фатальный характер такой риторики для единства Запада.

Жестокий надгробный камень Трампа в память о покойной НАТО, — написал Дмитриев.

Ранее Трамп не только обвинил союзников в скверном отношении к Вашингтону, но и публично высмеял ошибку газеты New York Times в расшифровке аббревиатуры Альянса, поставив под сомнение целесообразность дальнейшего участия Соединенных Штатов в этой структуре.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что изменения системы НАТО и международного права неизбежны. По его словам, Трамп нацелен на создание новых переговорных площадок. Политолог также отметил, что конфликт Соединенных Штатов и НАТО изменит расстановку сил в Европе.