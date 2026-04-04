Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 18:30

«Жестокий надгробный камень»: Дмитриев оценил слова Трампа о НАТО

Кирилл Дмитриев
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе с надгробным камнем. Комментируя заявление американского лидера о том, что НАТО является «ненадежным партнером», он подчеркнул фатальный характер такой риторики для единства Запада.

Жестокий надгробный камень Трампа в память о покойной НАТО, — написал Дмитриев.

Ранее Трамп не только обвинил союзников в скверном отношении к Вашингтону, но и публично высмеял ошибку газеты New York Times в расшифровке аббревиатуры Альянса, поставив под сомнение целесообразность дальнейшего участия Соединенных Штатов в этой структуре.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что изменения системы НАТО и международного права неизбежны. По его словам, Трамп нацелен на создание новых переговорных площадок. Политолог также отметил, что конфликт Соединенных Штатов и НАТО изменит расстановку сил в Европе.

США
Кирилл Дмитриев
Дональд Трамп
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.