Политолог предрек грандиозные мировые изменения

Изменения системы НАТО и международного права неизбежны, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, американский лидер Дональд Трамп нацелен на создание новых переговорных площадок.

Переформатирования НАТО и института международного права неизбежны. Это еще один проект Трампа, который инициирует создание какой-то новой структуры безопасности. Допустим, это будет именно площадка с позиции переговорных процессов и нахождения мостиков для контакта. И, таким образом, многие вопросы могут начать решаться гораздо легче и эффективнее, — заявил он.

Политолог отметил, что конфликт Соединенных Штатов и НАТО изменит расстановку сил в Европе. По его словам, европейские элиты, привыкшие к демократам, будут испытывать трудности из-за модернизированной повестки Трампа.

Конфликт США с НАТО настолько изменит баланс и расстановку сил в Европе, что в данной ситуации мне кажется, что после Ирана, как это все затихнет, станет четко видно, что из себя представляет Дональд Трамп, республиканская команда и европейские элиты. Они хотят иметь дело с бывшими демократами, потому что демократы и европейцы думают в форматах 20-го века. Но Трамп — это не совсем 20-й век. Это какой-то перформанс в плане экономических сделок и отсутствия внятной геополитической линии. Отсюда идет внутренний раскол, — заключил он.

Ранее Самонкин заявил, что Минск может стать площадкой для проведения трехсторонних мирных переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По его словам, это связано с активным взаимодействием между США и Белоруссией.