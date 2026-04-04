Названо неочевидное место для проведения переговоров по украинскому кризису

Минск может стать площадкой для проведения трехсторонних мирных переговоров Вашингтона, Москвы и Киева, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, это связано с активным взаимодействием между США и Белоруссией.

Мне кажется, что возможен новый вариант трехсторонних переговоров на полях Минска. Это обусловлено активностью спецпосланников [президента США] Дональда Трампа, они регулярно общаются с представителями [президента Белоруссии] Александра Лукашенко. К тому же немаловажен факт снятия санкций с банковской сферы и калия. Недавний визит Лукашенко в КНДР тоже дал интересную пищу размышления. То есть американцы на него вообще никак не отреагировали. То есть не в их форме эти важные события пропускать. Когда же Россия заключила стратегический договор с КНДР, там было много шума, — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул. В ходе поездки он планирует обсудить с турецким лидером переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.