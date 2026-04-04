Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 15:51

Названо неочевидное место для проведения переговоров по украинскому кризису

Политолог Самонкин: Минск может стать площадкой для переговоров по Украине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минск может стать площадкой для проведения трехсторонних мирных переговоров Вашингтона, Москвы и Киева, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, это связано с активным взаимодействием между США и Белоруссией.

Мне кажется, что возможен новый вариант трехсторонних переговоров на полях Минска. Это обусловлено активностью спецпосланников [президента США] Дональда Трампа, они регулярно общаются с представителями [президента Белоруссии] Александра Лукашенко. К тому же немаловажен факт снятия санкций с банковской сферы и калия. Недавний визит Лукашенко в КНДР тоже дал интересную пищу размышления. То есть американцы на него вообще никак не отреагировали. То есть не в их форме эти важные события пропускать. Когда же Россия заключила стратегический договор с КНДР, там было много шума, — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул. В ходе поездки он планирует обсудить с турецким лидером переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Европа
мирные переговоры
Белоруссия
Россия
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.