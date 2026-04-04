Североатлантический альянс — ослабленный и ненадежный партнер Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Такую мысль он высказал в рамках критики газеты The New York Times, которая по ошибке расшифровала аббревиатуру НАТО не как «Организация Североатлантического договора» (North Atlantic Treaty Organization), а как «Организация Североамериканского договора» (North American Treaty Organization).

Теряющая позиции New York Times, чья неспособность вызывать доверие и постоянные атаки с фейковыми новостями на вашего любимого президента, меня, привели к резкому падению тиража, называла нашего сильно ослабленного и крайне ненадежного «партнера» НАТО Североамериканской организацией по договору, — заявил глава Белого дома.

Ранее бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтону следует выйти из НАТО и создать новый военный союз, возможно с участием Киева. Он резко раскритиковал Североатлантический альянс и подчеркнул, что действующий формат сотрудничества не отвечает текущим задачам страны.