Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 17:34

Трамп назвал самого ослабленного и ненадежного партнера США

Трамп: НАТО стала ослабленным и ненадежным партнером США

Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Североатлантический альянс — ослабленный и ненадежный партнер Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Такую мысль он высказал в рамках критики газеты The New York Times, которая по ошибке расшифровала аббревиатуру НАТО не как «Организация Североатлантического договора» (North Atlantic Treaty Organization), а как «Организация Североамериканского договора» (North American Treaty Organization).

Теряющая позиции New York Times, чья неспособность вызывать доверие и постоянные атаки с фейковыми новостями на вашего любимого президента, меня, привели к резкому падению тиража, называла нашего сильно ослабленного и крайне ненадежного «партнера» НАТО Североамериканской организацией по договору, — заявил глава Белого дома.

Ранее бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтону следует выйти из НАТО и создать новый военный союз, возможно с участием Киева. Он резко раскритиковал Североатлантический альянс и подчеркнул, что действующий формат сотрудничества не отвечает текущим задачам страны.

Политолог Константин Калачев также отметил, что в случае выхода Соединенных Штатов из НАТО на базе Альянса создадут новый и более боеспособный военный блок. Он уверен, что такой исход невозможен, пока соответствующее решение главы Белого дома Дональда Трампа не одобрит конгресс, а это маловероятно.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.