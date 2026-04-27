27 апреля 2026 в 15:56

В США рассказали о «дырявой» безопасности на ужине с Трампом

WSJ: на ужин с Трампом можно было попасть по билету без досмотра

Дональд Трамп
На торжественный ужин для журналистов Белого дома с участием президента Дональда Трампа можно было попасть без проверки личности — достаточно было предъявить билет или копию приглашения, заявили гости мероприятия изданию The Wall Street Journal. По словам посетителей, персонал рассматривал билеты, но не сканировал их и не сверял данные с документами.

Несмотря на видимый периметр охраны и предупреждения о строгих мерах безопасности, гости заявили, что они могли войти в отель через пропускные пункты, находящиеся на близлежащих улицах, просто показав на одной из стоек регистрации билеты на ужин или копию приглашения, — говорится в материале.

Ранее правоохранители сообщили, что подозреваемый в стрельбе на ужине с участием президента США в отеле Washington Hilton забронировал номер за сутки до происшествия, чтобы изучить планировку здания. В гостинице насчитывается 1107 номеров, 47 конференц-залов и четыре ресторана.

Кроме того, экс-глава совета директоров Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что эвакуация первых лиц во время стрельбы на ужине с участием Трампа вскрыла серьезные проблемы с защитой «менее значимых гостей». По мнению финансиста, если бы злоумышленника не обезвредили оперативно, множество высокопоставленных чиновников могли бы пострадать.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог напомнила о главной пользе зернового хлеба
Россиянин получил 12 лет колонии за диверсию на железной дороге
На Западе раскрыли, как Россия одним решением ударила по Германии и Украине
Чудо в воде: россиянки раздавили всех и выиграли Кубок мира по водному поло
Мужчина открыл стрельбу на одной из станций московского метро
Сильнейший ветер разорвал грузовик на части на глазах у водителя
Путин предоставил норвежцу российское гражданство
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
