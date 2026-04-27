В США рассказали о «дырявой» безопасности на ужине с Трампом WSJ: на ужин с Трампом можно было попасть по билету без досмотра

На торжественный ужин для журналистов Белого дома с участием президента Дональда Трампа можно было попасть без проверки личности — достаточно было предъявить билет или копию приглашения, заявили гости мероприятия изданию The Wall Street Journal. По словам посетителей, персонал рассматривал билеты, но не сканировал их и не сверял данные с документами.

Несмотря на видимый периметр охраны и предупреждения о строгих мерах безопасности, гости заявили, что они могли войти в отель через пропускные пункты, находящиеся на близлежащих улицах, просто показав на одной из стоек регистрации билеты на ужин или копию приглашения, — говорится в материале.

Ранее правоохранители сообщили, что подозреваемый в стрельбе на ужине с участием президента США в отеле Washington Hilton забронировал номер за сутки до происшествия, чтобы изучить планировку здания. В гостинице насчитывается 1107 номеров, 47 конференц-залов и четыре ресторана.

Кроме того, экс-глава совета директоров Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что эвакуация первых лиц во время стрельбы на ужине с участием Трампа вскрыла серьезные проблемы с защитой «менее значимых гостей». По мнению финансиста, если бы злоумышленника не обезвредили оперативно, множество высокопоставленных чиновников могли бы пострадать.