27 апреля 2026 в 13:38

Стало известно, как стрелок готовился к покушению на Трампа

WSJ: стрелявший в отеле Washington Hilton заранее заселился в номер

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton с участием президента США Дональда Трампа забронировал номер за день до инцидента, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на правоохранителей. Это позволило ему лучше ориентироваться в здании.

Один из этих номеров забронировал 31-летний мужчина, открывший стрельбу, который заселился за день до происшествия, что позволило ему еще лучше ориентироваться в отеле Hilton, — говорится в публикации.

По данным газеты, отель насчитывает 1107 номеров, 47 конференц-залов и четыре ресторана. Как подчеркивает WSJ, здание не может быть полностью изолировано для проведения мероприятий с повышенными требованиями к безопасности.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что подозреваемого в стрельбе на ужине в Вашингтоне с участием Трампа Коула Аллена могли нанять представители Демократической партии США. По словам эксперта, этот инцидент в итоге выгоден главе Белого дома, поскольку он предстает в роли жертвы со стороны элит так называемого глубинного государства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

