Стало известно, как стрелок готовился к покушению на Трампа WSJ: стрелявший в отеле Washington Hilton заранее заселился в номер

Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton с участием президента США Дональда Трампа забронировал номер за день до инцидента, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на правоохранителей.

Один из этих номеров забронировал 31-летний мужчина, открывший стрельбу, который заселился за день до происшествия, что позволило ему еще лучше ориентироваться в отеле Hilton, — говорится в публикации.

По данным газеты, отель насчитывает 1107 номеров, 47 конференц-залов и четыре ресторана. Как подчеркивает WSJ, здание не может быть полностью изолировано для проведения мероприятий с повышенными требованиями к безопасности.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что подозреваемого в стрельбе на ужине в Вашингтоне с участием Трампа Коула Аллена могли нанять представители Демократической партии США. По словам эксперта, этот инцидент в итоге выгоден главе Белого дома, поскольку он предстает в роли жертвы со стороны элит так называемого глубинного государства.