Стрельба на ужине Трампа обнажила одну проблему Atlantic: стрельба на ужине с участием Трампа обнажила проблемы с безопасностью

Процедуры по спасению высокопоставленных лиц во время стрельбы на ужине с участием президента США Дональда Трампа в Вашингтоне обнажили проблему безопасности для «не очень значимых гостей», сообщает журнал The Atlantic. Как отметил экс-председатель совета директоров Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, если бы злоумышленника не смогли быстро задержать, то многие высшие должностные лица оказались бы в опасности.

Я заметил новый критерий оценки статуса среди правительственной элиты: вывела ли вас Секретная служба или оставила на произвол судьбы, — подчеркнул он.

Так, американского министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего защищали одновременно три сотрудника спецслужб, пока его жена в одиночестве следовала за мужем.

Ранее сообщалось, что Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне, критиковал главу государства за отказ от военной помощи Украине. Мужчина размещал соответствующие публикации в своих социальных сетях. Также в апреле Аллен резко выступил против вице-президента США Джей Ди Вэнса.