Эксперт раскрыл, кто из россиян получит 10 тыс. рублей ко Дню Победы Экономист Балынин: ветераны и инвалиды ВОВ в мае получат по 10 тыс. рублей

В мае ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что в регионах для данных категорий граждан могут действовать и дополнительные меры поддержки.

Ко Дню Победы ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны из числа предусмотренных законом категорий. Такая мера действует с 2019 года для граждан России, постоянно проживающих в РФ, а также в Латвии, Эстонии и Литве. Выплата уже перечисляется без заявления с 3 апреля вместе с пенсией и другими социальными начислениями, — сказал Балынин.

Экономист добавил, что в регионах могут действовать и дополнительные меры поддержки. Кроме того, по словам эксперта, те, кто обычно получают пенсию 3-го числа, в мае получат выплаты досрочно — 30 апреля. Таким образом, в апреле им фактически перечислят две пенсии: в начале месяца за апрель и в конце — авансом за май.

Ранее глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что массового перевода пенсий на цифровые рубли не будет. По его словам, это лишь альтернатива существующим способам выплат.