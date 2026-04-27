Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 20:40

Эксперт раскрыл, кто из россиян получит 10 тыс. рублей ко Дню Победы

Экономист Балынин: ветераны и инвалиды ВОВ в мае получат по 10 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В мае ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что в регионах для данных категорий граждан могут действовать и дополнительные меры поддержки.

Ко Дню Победы ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны из числа предусмотренных законом категорий. Такая мера действует с 2019 года для граждан России, постоянно проживающих в РФ, а также в Латвии, Эстонии и Литве. Выплата уже перечисляется без заявления с 3 апреля вместе с пенсией и другими социальными начислениями, — сказал Балынин.

Экономист добавил, что в регионах могут действовать и дополнительные меры поддержки. Кроме того, по словам эксперта, те, кто обычно получают пенсию 3-го числа, в мае получат выплаты досрочно — 30 апреля. Таким образом, в апреле им фактически перечислят две пенсии: в начале месяца за апрель и в конце — авансом за май.

Ранее глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что массового перевода пенсий на цифровые рубли не будет. По его словам, это лишь альтернатива существующим способам выплат.

Экономика
Россия
пенсии
9 Мая
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
В Европе нашли способ, как Фицо попасть в Москву на День Победы
Эксперт раскрыл, кто из россиян получит 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек
«Орбан переборщил»: политолог объяснил ЛГБТ-риторику Мадьяра
Пошлина за ВНЖ для иностранцев вырастет в пять раз
Иран предпринял важный шаг для коммерциализации Ормузского пролива
Раскрыт способ обезопасить российскую историю от искажений
В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой
В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии
Вучич сравнил позицию Запада по Косово и Крыму
ВС РФ ответили за Севастополь, кто победил в «Маске»: что будет дальше
Перевели деньги — в тюрьму: как не стать мошенником поневоле
В Петербурге появятся новые разводные мосты
Пожар в пензенском развлекательном центре попал на видео
Сингапурцу грозит семь лет тюрьмы за слитый «Аватар»
НАТО может отказаться от одного важного мероприятия из-за Трампа
Россиянам с ВНЖ запретят покупать недвижимость в одной европейской стране
Раскрыта реакция США на встречу Путина и главы МИД Ирана
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.