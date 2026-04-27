НАТО может отказаться от одного важного мероприятия из-за Трампа НАТО может отказаться от проведения ежегодных саммитов из-за разногласий с США

НАТО может отказаться от проведения ежегодных саммитов из-за разногласий с США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Таким образом представители стран Альянса хотят избежать потенциальных напряженных встреч с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Тем не менее, по имеющимся данным, это обстоятельство не отразится на проведении июльского саммита в Анкаре. Он уже утвержден и находится на высокой стадии подготовки.

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что очень сильно разочаровался в НАТО. По его словам, Альянс не пришел на помощь Вашингтону, когда это требовалось. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты потратили триллионы долларов на защиту Европы.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что даже при сильном желании президенту США не позволят вывести страну из состава НАТО. По мнению эксперта, разговоры о возможном выходе Вашингтона из Альянса, которые активизировались еще во время первого срока Трампа, являются не более чем инструментом давления на европейских партнеров.

Также глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в Альянсе не могут определить победителя в военном противостоянии Ирана с США и Израилем. В Блоке полагают, что ситуация продолжает развиваться и нуждается в дополнительном анализе.