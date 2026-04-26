Трамп послал НАТО тревожный сигнал

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что очень сильно разочаровался в НАТО. По его словам, Альянс не пришел на помощь Вашингтону, когда это требовалось. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты потратили триллионы долларов на защиту Европы.

Что касается НАТО, я очень разочарован в НАТО, поскольку они не были [с нами, когда были нужны], — сказал политик.

Ранее военный эксперт Джанандреа Гайани заявил, что НАТО функционирует, но его коллективная сущность мертва на фоне вассальных отношений Европы с Соединенными Штатами. По его словам, будущее Альянса — в завершении его роли как политического инструмента, у которого больше нет влияния. Гайани подтверждает свой тезис тем, что внутри Блока каждый принимает единоличные решения.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте усомнился в том, что США действительно могут покинуть Североатлантический альянс. При этом он не стал отрицать, что американский президент разочарован действиями некоторых членов Альянса, и подчеркнул, что полностью разделяет его позицию.