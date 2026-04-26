Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Москву

Глав МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Москву 27 апреля обсудит с российскими чиновниками состояние переговоров исламской республики с США, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, которые опубликовало посольство Ирана в России в Telegram-канале, также могут появиться инициативы, в том числе и совместные, по этому поводу.

В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ, — сказал посол.