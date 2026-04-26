26 апреля 2026 в 19:47

Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Москву

Посол Джалали: глава МИД Ирана посетит Москву 27 апреля

Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глав МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Москву 27 апреля обсудит с российскими чиновниками состояние переговоров исламской республики с США, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, которые опубликовало посольство Ирана в России в Telegram-канале, также могут появиться инициативы, в том числе и совместные, по этому поводу.

В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ, — сказал посол.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев жестко остудил пыл ЕС, развязавшего «санкционную войну» с Китаем
В МАГАТЭ сообщили тревожную весть о Запорожской АЭС
Майский снег для москвичей, новые детали аварии на ЧАЭС: что будет дальше
В Серпухове задержали подозреваемую в убийстве новорожденного сына женщину
В Росстате назвали самый доступный шашлык перед майскими праздниками
Проукраинских активистов залили перцовыми баллонами в Италии
Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Москву
Война в Иране угрожает дубайскому шоколаду
Пентагон уличили в серьезном подлоге в конфликте с Ираном
Семья россиянина-предателя пострадала от рук ВСУ
«Было предчувствие»: погибший в Бурятии проводник не хотел идти в горы
«Помнят и будут помнить»: Гайдукевич о влиянии Жириновского
«Стремился убить Трампа»: Ливитт назвала вашингтонского стрелка безумцем
«Ситуация остается сложной»: наступление российской армии напугало Сырского
Трамп раскрыл, поддерживает ли он контакты с Путиным
«Все боятся»: Пушков раскрыл, в чем демократы обвиняют Трампа
Раскрыто, кто позвонил Трампу после инцидента со стрельбой
«В сердце много ненависти»: Трамп охарактеризовал вашингтонского стрелка
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

