Песков подтвердил встречу Путина и главы МИД Ирана

Президент России Владимир Путин примет в Москве главу иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Аракчи, рассказал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча запланирована на понедельник, 27 апреля.

Да, — сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с Аракчи подтвердил готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей Ирана с арабскими странами Персидского залива. В ответ Тегеран заверил, что сделает все для беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

Позднее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, включая Россию, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Дипломат уточнил, что МИД Ирана старается применять льготный подход к дружественным государствам.