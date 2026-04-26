26 апреля 2026 в 20:17

Дмитриев жестко остудил пыл ЕС, развязавшего «санкционную войну» с Китаем

Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Евросоюз развязал санкционное противостояние с Китаем, но уже потерпел поражение в этой борьбе, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал обещание властей КНР защитить китайские компании, попавшие в 20-й пакет санкций ЕС против России.

ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл, — отметил Дмитриев.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что принятие Евросоюзом нового пакета санкций против РФ, которые затрагивают и китайские компании, будет иметь реальные последствия. По его мнению, в европейских странах правят фанатики.

Между тем сенатор Константин Басюк подчеркивал, что Россия смогла приспособиться к санкциям западных стран. По его словам, введенные ограничения ускорили переориентацию рынков и способствовали усилению экономического суверенитета страны. Именно благодаря санкциям Москва смогла укрепить самостоятельность своей экономики, считает эксперт.

