ЕС и Великобритания понесут колоссальные потери из-за «цунами энергетического кризиса», заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он считает, что этим странам нужно скорректировать подход и принять меры, чтобы выжить.

Ранее глава РФПИ заявлял, что страны могут выстраивать сотрудничество друг с другом, однако это станет возможным после победы над «вирусом глобализма». Именно так он отреагировал в своих социальных сетях на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер утверждал, что якобы США, Россия и Китай объединились для противостояния Европе.

Также Дмитриев утверждал, что премьер-министр Польши Дональд Туск приедет в Россию через два месяца, чтобы просить о поставках энергоресурсов. Глава кабмина недавно называл серьезным облегчением отсутствие представителей России на заседании Европейского совета.