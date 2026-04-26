Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 08:37

«Опасная игра»: в МИД России высказались о «ядерной» политике Запада

Белоусов: ядерная политика Запада ущемляет интересы России в сфере безопасности

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Политика стран Запада в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России, заявил РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. По его словам, эти государства ведут «крайне опасную игру».

В контексте нынешнего кризиса по линии «Россия — Запад» продолжают совершаться эскалационные действия, ущемляющие коренные интересы нашей страны, — уточнил дипломат.

Он добавил, что США и их союзники в области стратегической стабильности придерживаются так называемой политики «мира посредством силы». Это означает, что западные страны стремятся получить решающее военное превосходство над своими соперниками, которых называют прямо — Россия и Китай, резюмировал Белоусов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что если Финляндия разместит на своей территории ядерное оружие, то это превратит республику в законную цель для российских стратегических наступательных вооружений. По мнению парламентария, если финская сторона хочет стать «мишенью», — это ее выбор.

Власть
Россия
МИД РФ
ядерное оружие
Запад
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.