В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами

В России выросло число фишинговых сайтов, которые имитируют магазины с дачными товарами, сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. Там отметили, что ситуация фиксируется с начала дачного сезона.

С началом дачного сезона фиксируется рост [числа] фишинговых ресурсов, имитирующих интернет-магазины товаров для сада, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Тимофей Воронин рассказал, что мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за банки, оформляющие ипотечные кредиты. Злоумышленники привлекают граждан обещаниями выгодных займов или денежного вознаграждения за участие в сделке.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в России участились случаи мошенничества с так называемыми «ошибочными переводами». Суть данной схемы в том, что гражданину приходят деньги от неизвестного отправителя, а затем с ним связываются злоумышленники с просьбой вернуть средства.