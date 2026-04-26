В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России выросло число фишинговых сайтов, которые имитируют магазины с дачными товарами, сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. Там отметили, что ситуация фиксируется с начала дачного сезона.

С началом дачного сезона фиксируется рост [числа] фишинговых ресурсов, имитирующих интернет-магазины товаров для сада, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Тимофей Воронин рассказал, что мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за банки, оформляющие ипотечные кредиты. Злоумышленники привлекают граждан обещаниями выгодных займов или денежного вознаграждения за участие в сделке.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в России участились случаи мошенничества с так называемыми «ошибочными переводами». Суть данной схемы в том, что гражданину приходят деньги от неизвестного отправителя, а затем с ним связываются злоумышленники с просьбой вернуть средства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили об обрушении месячной нормы осадков за три дня
Путин поблагодарил корейских воинов, которые защищали Курскую область
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

