25 апреля 2026 в 14:30

Разминаю шпроты с яйцом и майонезом — и в лаваш. Быстрый рулет к обеду — вкуснее бутерброда

Фото: D-NEWS.ru
Беру банку шпрот, вареные яйца и майонез — разминаю вилкой в однородную пасту, намазываю на тонкий лаваш, сворачиваю рулетом и нарезаю. Через 5 минут на столе пикантный, ароматный рулет, который получается сочным, сытным и намного вкуснее обычного бутерброда. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого обеда, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий лаваш, а внутри — нежная, копченая шпротная начинка с яйцом и майонезом, которая пропитывает лаваш и делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 1 банка шпрот (200 г, в масле), 3 вареных яйца, 2 столовые ложки майонеза, зелень по желанию (укроп или петрушка). Шпроты разомните вилкой вместе с маслом. Яйца натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Смешайте шпроты, яйца и майонез до однородной пасты. Добавьте рубленую зелень, перемешайте. Лаваш смажьте получившейся пастой, равномерно распределите.

Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
10 минут на кухне: 5 рецептов сытного завтрака без хлопот
Беру куриное филе, шампиньоны и сметану — и в лаваш. Обалденный рулет — вкуснее любых закусок
Несправедливо забытый рецепт из СССР — готовим яичные рулетики с ноткой модерна
Когда закуска нужна сейчас, вооружаюсь этим рецептом — нужны шпроты, яйца и 15 минут времени
Шпроты все еще решают: эта закуска — беспроигрышная классика. Готовлю топ-паштет за 10 минут
Мария Левицкая
