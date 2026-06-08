Показываю, как я за 15 минут делаю закуску, от которой у гостей челюсть отвисает

Показываю, как я за 15 минут делаю закуску, от которой у гостей челюсть отвисает

Забудь про вялые бутерброды. Этот рулет из лаваша с мясом спасет тебя, когда гости уже звонят в дверь, а в холодильнике шаром покати.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 листа, фарш мясной (свинина/говядина) — 400 г, лук репчатый — 1 шт., сыр твердый — 150 г, яйцо — 1 шт., соль, перец, зелень (укроп/петрушка) — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала лук мелко рублю и обжариваю до прозрачности, затем добавляю фарш, солю, перчу и жарю до готовности, постоянно ломая комки лопаткой. В конце вмешиваю рубленую зелень и даю начинке остыть.

Пока она остывает, режу лаваш на прямоугольники, на каждый выкладываю ложку мясной начинки и посыпаю горстью тертого сыра. Самое сложное — это аккуратно свернуть лаваш конвертиком, чтобы сок не вытек.

Смазываю каждый конвертик взбитым яйцом и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 10–12 минут, выпекая до золотистой и хрустящей корочки. Результат — сочная начинка внутри и безумно хрустящий верх, я ем, пока горячее, обжигаясь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, думал, что лаваш с фаршем — это скучно и сухо. Но добавил тот самый секретный ингредиент (щепотку зелени и немного сливочного масла в начинку) — и текстура стала сочной, как будто мясо тает во рту.