28 апреля 2026 в 11:03

Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд

Спортсмен Уайтхэд установил новый мировой рекорд по марафону на протезах

Спортсмен без ног Ричард Уайтхэд установил новые мировые рекорды по марафону и полумарафону на протезах, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что у мужчины врожденная ампутация ног ниже колена.

Уайтхэд изначально занимался следж-хоккеем, а затем перешел на бег. Ему принадлежал прошлый рекорд в марафоне, а результате спортсмен его обновил и показал время 2:40:25.

Ранее представитель Кении Себастьян Саве победил в Лондонском марафоне и установил мировой рекорд, преодолев дистанцию в 42 километра и 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд. Таким образом, кениец стал первым бегуном в истории, пробежавшим дистанцию менее чем за два часа.

Также сообщалось, что десятилетний Ратмир Гончар из Махачкалы вписал свое имя в Книгу рекордов России пять раз. Школьник несколько лет улучшал результаты в ходьбе на руках, а недавно установил мировой рекорд, поднявшись на 144 ступени девятиэтажного дома.

До этого голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд по количеству поражений в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди российских вратарей. Игрок обошел по данному показателю Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».

