Лидер Лондонского марафона вошел в историю, установив немыслимый рекорд

Представитель Кении Себастьян Саве победил в Лондонском марафоне и установил мировой рекорд, преодолев дистанцию 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд, сообщается на официальном сайте мероприятия. Таким образом, кениец стал первым бегуном в истории, пробежавшим дистанцию менее чем за два часа.

Второе место занял эфиоп Йомиф Кеджелча (1:59.41), а третье — Джейкоб Киплимо из Уганды. Предыдущее мировое достижение принадлежало соотечественнику Саве Келвину Киптуму. В октябре 2023 года он продемонстрировал результат 2 часа 35 секунд на марафоне в Чикаго.

Ранее сообщалось, что десятилетний Ратмир Гончар из Махачкалы вписал свое имя в Книгу рекордов России пять раз. Школьник несколько лет улучшал результаты в ходьбе на руках, а недавно установил мировой рекорд, поднявшись на 144 ступени девятиэтажного дома.

До этого голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд по количеству поражений в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди российских вратарей. Игрок обошел по данному показателю Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».