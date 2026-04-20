20 апреля 2026 в 09:08

Российский вратарь установил в НХЛ сомнительное достижение

Василевский поставил антирекорд среди российских вратарей в плей-офф НХЛ

Андрей Василевский Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд по количеству поражений в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди российских вратарей, сообщает пресс-служба НХЛ на своем сайте. Игрок обошел по данному показателю Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».

«Тампа» с Василевским в воротах уступила «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счетом 3:4 в первом матче серии Кубка Стэнли. Это поражение стало для Андрея 51-м в плей-офф НХЛ, тогда как у Бобровского за карьеру накопилось 50 проигранных матчей.

При этом Бобровский провел 117 игр в Кубке Стэнли. У Василевского на данный момент 121 матч в рамках турнира. Следующая встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» запланирована на 22 апреля. Она пройдет в Тампе.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что продление контракта с клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон необходимо нападающему Александру Овечкину для возможности побить еще один рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Он отметил, что такое решение будет оправдано с точки зрения спорта, истории и политики.

