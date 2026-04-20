Российский вратарь установил в НХЛ сомнительное достижение

Голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд по количеству поражений в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди российских вратарей, сообщает пресс-служба НХЛ на своем сайте. Игрок обошел по данному показателю Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».

«Тампа» с Василевским в воротах уступила «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счетом 3:4 в первом матче серии Кубка Стэнли. Это поражение стало для Андрея 51-м в плей-офф НХЛ, тогда как у Бобровского за карьеру накопилось 50 проигранных матчей.

При этом Бобровский провел 117 игр в Кубке Стэнли. У Василевского на данный момент 121 матч в рамках турнира. Следующая встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» запланирована на 22 апреля. Она пройдет в Тампе.

