Хоккейный агент предположил, останется ли Овечкин в НХЛ

Агент Дементьев: Овечкину стоит остаться в НХЛ и побить второй рекорд Гретцки

Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press
Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину стоит продлить контракт с клубом на один сезон, чтобы побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиги, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, это будет правильное решение со спортивной, исторической и политической точек зрения.

Я считаю, что ему, конечно, нужно продлить контракт и попытаться побить еще один рекорд Гретцки. Это самое правильное решение со спортивной, политической и исторической точек зрения. Если этого не сделает Александр, то тогда кто? — сказал Дементьев.

В ночь на 15 апреля Овечкин провел заключительный матч в этом сезоне за «Вашингтон». Его команда обыграла на выезде «Коламбус» со счетом 2:1. Овечкин отметился голевой передачей. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» не сумел выйти в плей-офф. Контракт форварда с клубом действует до конца сезона.

Ранее сообщалось, Овечкин может остаться в «Вашингтоне» еще на один год и переподпишет договор на следующий сезон в ближайшее время. Агент хоккеиста Глеб Чистяков в разговоре с NEWS.ru не стал комментировать эту информацию.

Кирилл Николаев
