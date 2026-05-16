День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 16:04

В Лондоне вспыхнули протесты против Стармера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона с протестом против премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает РИА Новости. Демонстранты прошли маршем к Даунинг-стрит, где находится офис главы правительства.

Участники акции скандировали лозунги против миграционной политики властей и заявляли о давлении на свободу слова. После шествия митинг продолжился у здания британского парламента. Порядок на улицах обеспечивали тысячи полицейских, также были задействованы спецтехника и автозаки.

Организатор акции, правый антиисламский активист Томми Робинсон призвал сторонников не поддаваться угрозам и запугиванию со стороны властей. Стармер в свою очередь предупредил участников мероприятия, что любые попытки разжечь ненависть будут жестко пресекаться.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг подал в отставку, заявив о потере доверия к Стармеру. Экс-министр также уверен, что глава правительства не сможет повести Лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы. Также президент США Дональд Трамп считает, что у британского премьера большие проблемы, вызванные миграционной политикой и энергетикой.

Европа
Лондон
Великобритания
Кир Стармер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Открытое горение на АЗС в Пятигорске ликвидировано
Москвичам рассказали, когда настанет рекордное тепло
Полиция Чечни проверяет инцидент с возможным участием бойца ММА Юнусова
Раскрыта новая деталь про рухнувший в турецком Самсуне дрон
Стало известно, чем закончились поиски мальчика с загадочной запиской
Зеленский обратился к Макрону за помощью после неудач с Трампом
Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии из-за пыток
Военэксперт объяснил, почему ВСУ не смогли повторить операцию «Поток» ВС РФ
В США пришли к выводу, что Европе пора договариваться с Россией
Фицо озвучил прогноз по конфликту на Украине
В Лондоне вспыхнули протесты против Стармера
Пожарные локализовали пожар на АЗС в Пятигорске
Публикация меддокументов Лерчек в соцсетях вызвала скандал
Раскрыта причина смертельного ДТП с поездом в Бангкоке
Собянин сообщил об отражении двух атак ВСУ
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Силы ПВО за шесть часов сбили 76 беспилотников над Россией
«Это другое?»: Захарова высмеяла Европарламент за лицемерие
В АдГ определились со временем перезапуска «Северных потоков»
Определился победитель Первой лиги сезона-2025/26
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.