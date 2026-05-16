В Лондоне вспыхнули протесты против Стармера

Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона с протестом против премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает РИА Новости. Демонстранты прошли маршем к Даунинг-стрит, где находится офис главы правительства.

Участники акции скандировали лозунги против миграционной политики властей и заявляли о давлении на свободу слова. После шествия митинг продолжился у здания британского парламента. Порядок на улицах обеспечивали тысячи полицейских, также были задействованы спецтехника и автозаки.

Организатор акции, правый антиисламский активист Томми Робинсон призвал сторонников не поддаваться угрозам и запугиванию со стороны властей. Стармер в свою очередь предупредил участников мероприятия, что любые попытки разжечь ненависть будут жестко пресекаться.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг подал в отставку, заявив о потере доверия к Стармеру. Экс-министр также уверен, что глава правительства не сможет повести Лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы. Также президент США Дональд Трамп считает, что у британского премьера большие проблемы, вызванные миграционной политикой и энергетикой.