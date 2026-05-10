10 мая 2026 в 22:28

Три человека пострадали при нападении на еврейскую общину в Лондоне

Скотленд-Ярд заявил о нападении на трех членов еврейской общины в Лондоне

Нападение на представителей еврейской общины произошло на севере Лондона, говорится в заявлении Скотленд-Ярда. В результате три человека получили незначительные травмы.

Полиция передала, что инцидент произошел 9 мая ночью. Патрульным поступило сообщение о преследовании людей мужчиной, который угрожал им, а после совершил нападение на улице Саутбери-роуд в районе Энфилд.

Подозреваемого задержали и доставили в участок, где предъявили обвинения. Пострадали двое мужчин в возрасте 58 и 26 лет, а также женщина 53 лет. В полиции уточнили, что травмы оказались легкими и не потребовали дальнейшего медицинского лечения.

Позже стало известно, что задержанным оказался 34-летний Дилан Оссей из пригорода Лондона Хорнчерч. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам. Среди них значились нападение на людей, нападение на почве расовой или религиозной ненависти, преследование по мотивам ненависти, а также оскорбительное поведение.

Как сообщили в полиции, 11 мая Оссей должен предстать перед магистратским судом района Хайбери. Представитель столичной полиции Марко Бардетти заявил, что сообщения о преступлениях на почве ненависти рассматриваются с максимальной серьезностью. Он добавил, что правоохранители продолжат тесно работать с еврейскими общинами Лондона, чтобы обеспечить безопасность людей.

Ранее стало известно, что мэр французской коммуны Вазье на севере страны подвергся нападению во время памятных мероприятий по случаю Дня Победы. Его госпитализировали с вывихом плеча и травмами лица.

